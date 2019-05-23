Öğrenciler harçlıklarıyla LÖSEV'e destek oldu

Yardım kampanyasını başlatan öğrencilerden Tuana Hırçın, “Arkadaşlarımız arasında yardım kampanyası başlattık.Biriktirdiğimiz harçlıklarımızı sevgi kumbarasında biriktirerek, LÖSEV'e destekte bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesin sağlıklı yaşama hakkı vardır” dedi.

Öykü Öksüz ise, “LÖSEV için Sevgi Kumbarası adı altında bir kampanya başlattık. Arkadaşlarımız da bu kampanyamıza duyarsız kalmadı. Harçlıklarını LÖSEV'le paylaştılar. Bin 605 TL topladık. Topladığımız Bu Parayı LÖSEV'e destek olmak için banka hesabına yatırdık. Çok mutluyuz. Umarım bu desteğimiz işlerine yarar” diye konuştu.

Okul müdürü Niyazi Şişik, okulumuzun amacının çocuklarımızı akademik tarafa hazırlamanın yanında değerler eğitimini de vererek hayata da hazırlamak olduğunu belirterek, “Öğrencilerimiz, bu gibi davranışları her sene yaparak gönüllere de dokunuyorlar, herkeste bir iz bırakmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimi bu duyarlı davranışlarından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.