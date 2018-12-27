Öğrencilerden kuşlar için askıda yem

Amasya'da Fatih İlkokulu öğrencileri, kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için ağaç dallarına yem astılar.

‘Kuşlara Bir Damla Umut Projesi' kapsamında okullarına yakın ormanlık alanın yolunu tutan minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları kuş evleri ile üzerine yem yapıştırılan karton yemlikleri dallara asıp kuşları besleyecek olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Müdür yardımcısı Seyit Ahmet Kanık, meslektaşları Tülin Güler, Dilek Kurt, Gülgün Sönmez ile birlikte öğrencilerine destek olduklarını belirten öğretmen Mehtap Ürgüp, hazırladıkları pankartlarla kuşlar için mesajlar veren öğrencilerinin yemleri de harçlıklarıyla aldıklarını söyledi.