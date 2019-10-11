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Öğrencilerden Mehmetçiğe 'Komando Andlı' destek

TSK’nın Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na Türkiye’nin dört bir yanından destekler devam ediyor.

TSK'nın Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda bir destek de Amasyalı ilkokul öğrencilerinden geldi.


Amasya'nın Merzifon ilçende Fatih İlkokulu öğrencileri Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando Andı'nı okudu.

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