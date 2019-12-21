??rencilerden m?zik ??leni

Amasya Belediyesi K?lt?r Merkezinde ger?ekle?tirilen m?zik ??lenine Amasya Milli E?itim ?ube M?d?rleri Cengiz ?enol, Emin Korkmaz, Amasya Belediyesi ?zel Kalem M?d?r? O?uzhan Zobu, Serdar Zeren Orta Okulu M?d?r? Adem Tekta?, Okul M?d?r Yard?mc?lar? Fatih Berbero?lu, C?neyt Ba?, ??retmen, ??renci ve veliler kat?ld?. Program?n a??l?? konu?mas?n? yapan Okul M?d?r? Adem Tekta?, ?De?erli konuklar, okulun iki ?nemli i?levi vard?r. Bunlardan birincisi; ??rencilerin akademik alanda ??renmesi gereken kazan?mlar? edinmelerini sa?lamak. Di?eri ise, e?itim boyutuyla iyi insan, iyi vatanda? olma yolunda insan haklar?na sayg?l?, milli ve evrensel, etik ve ahlaki de?erleri i?selle?tirmi? bireyler yeti?tirmektir. Bununla birlikte sosyal, sportif ve k?lt?rel etkinliklerle kendilerinde var olan yetenekleri ke?fetmelerini sa?lamak, ?zg?veni tam, hayata haz?r, pozitif bak?? a??s?na sahip de?erli ki?ilikler yeti?tirmektir. Bakanl???m?z?n yak?n hedef olarak ortaya koydu?u 2023 Vizyonu ?er?evesinde okulumuzda sadece akademik ba?ar?y? s?rd?rmekle kalmay?p, ayn? zamanda yeteneklerin geli?tirilmesine y?nelik spor, g?zel sanatlar, beceri ve tasar?m ?al??malar? bili?im teknolojilerini kullanabilme, yaz?l?m geli?tirme ve robotik kodlama gibi etkinliklerle ?ocuklar?m?z? gelece?e haz?rlama ?abalar?m?z? s?rd?rmekteyiz. ??te bu ak?am bunlar?n bir ?rne?ini sizlerle payla?mak istedik" dedi.