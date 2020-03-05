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Öğrencilere ‘sağlık' eğitimi

Amasya’da öğrencilere sağlıkla ilgili eğitimler verildi.

Amasya'da öğrencilere sağlıkla ilgili eğitimler verildi.


“Sağlık İçin Bir Ders de Bizden Projesi” kapsamında, Amasya Sağlık İl Müdürlüğü personeli tarafından Amasya Merkez Büyük Kızılca İlkokulu ve Ovasaray İlkokulu öğrencilerine sağlık okuryazarlığını geliştirmek adına "Ağız ve Diş Sağlığı", "Fiziksel Aktivite ve Obezite”,“İlk Yardım, 112 Çağrı Merkezi", "Teknoloji Bağımlılığı" ve "Sigaranın Zararları" konulu eğitimler düzenlendi.


Eğitim sonunda ebeveynleri sigara kullanan öğrencilerden ailelerine sigarayı bırakmaları için mektup yazmalarını içeren "Sigaraya Veda Mektubu", sigara kullanmayan ebeveynlere de teşekkür mektubu yazmaları istendi. Böylelikle ebeveynlerde sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak amaçlandı.

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