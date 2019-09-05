Öğretmenlerden öğrencilere ilk gün sürprizi

Amasya'nın Merzifon İlçesi Fatih İlkokulu Öğretmenleri Sadık Arslan ve Murat Aküzüm, okula uyum süreci kapsamında 1 sınıf öğrencileri için sınıfları balonlarla, oyuncaklı kalemlerle, birbirinden eğlenceli materyallerle süsledi.

Dün gece yarısına kadar sınıfları süsleyen öğretmenler, süsleme işini bitirince karşılıklı çiftetelli oynayarak kutlama yaptı. Yaptıkları sürprizle 1. Sınıfı öğrencilerini uyum sürecini en aza indirmeyi hedefleyen öğretmenler bunda da başarılı oldu. 41 birinci sınıf öğrencisi bu sabah sınıfa girdiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. 1. Sınıf öğrencilerinin bu sayede okula yabancılık çekmediklerini de dikkatlerden kaçmadı.

Okul kapıları, sınıf tahtası, ilk gün hatırası ve öğretmenlerin gösterdikleri büyük emek 1. Sınıf öğrencilerine unutamayacakları bir an yaşattı.

İlk gün öğretmenler, öğrencilerle tanışma oyunu oynayarak tanıştılar. Öğretmenler ilk gün öğrencilere çeşitli oyunlar oynatarak ilk günü keyifli hale getirdi.

Birinci sınıf öğrencileri keyifli bir ilk gün geçirdi. Okula adapte olan birinci sınıf öğrencileri uyum sorunu yaşamadı.