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Öğretmenlere Trafik Güvenliği ve Eğitimi Semineri

Amasya’da görev yapan sınıf öğretmenlerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Güvenliği ve Eğitimi semineri verildi.

Amasya'da görev yapan sınıf öğretmenlerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Güvenliği ve Eğitimi semineri verildi.


Kültür Merkezinde düzenlenen semine katılanlara bilgi veren polis memuru Mustafa Şahin, "Eğitimlerimiz özverili bir şekilde her yıl kendini yenileyerek, gelişen teknolojiye uyumlu, insan odaklı ve yaşam merkezli projelerle bundan sonra ki süreçte de devam edecek. Birlikteliğin vermiş olduğu güç ve imkânla bu sürecin iyi yönetilmesi adına tüm imkânlarımızla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.

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