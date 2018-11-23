Öğretmenlerin hediyeleri Afrin'deki öğrencilere

Amasya'da bir lisedeki öğretmenler bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü için hediye kabul etmeyip öğrencileriyle birlikte düzenledikleri proje kapsamında toplanan kırtasiye ve ihtiyaç malzemelerini geçen sene gönderdikleri Türk bayrağının dalgalandığı Afrin'deki ilkokula ulaştırmak için kolları sıvadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşan Afrin'in Raco bölgesinde güvenliği sağlayan Mehmetçiklere destek olmak için okullarında dalgalanan Türk bayrağını gönderen Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri bu sefer de o bölgedeki öğrencilerin yüzlerini güldürmek amacıyla hareket geçti. Bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini mütevazi şekilde geçirmeyi planlayıp Afrin'deki öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi uygulayan öğretmenlerin en büyük destekçileri de öğrencileri oldu. Öğretmenlerinin isteği üzerine bu yıl hediye almayan öğrenciler, Afrin'in Raco bölgesinde bulunan Hacı Kanlı köyündeki ilkokulda bulunan 40 öğrencinin ihtiyacı olacak malzemeleri temin ettiler.

Paketleri öğretmenleriyle birlikte hazırlayan öğrencilerden Yusuf Demirtuğ, öğretmenlerinin "Bu sene verebileceğiniz en güzel hediye geçen sene bayrağımızın gönderdiğimiz Afrin Raco bölgesindeki Hacı Kanlı İlkokulundaki kardeşlerinize yardım etmenizdir" sözleri üzerine harekete geçtiklerini kaydetti.

Müdür Yardımcısı İlknur Yalçın ise sosyal sorumluluk projelerine destek olan meslektaşlarına, öğrencilerine, ailelerine ve mezun öğrencilerine teşekkür etti.

Öğretmen arkadaşları ile öğrencilerini kutlayan okul müdürü Ahmet Eren de paketlerin kısa sürede Afrin'e gönderileceğini söyledi.