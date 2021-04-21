OKA'dan Suluova OSB'ye 1 milyon 68 bin TL'lik hibe

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova OSB'nin mevcut alt yapısını iyileştirmeye yönelik hazırlanan “Katma Değerli Üretim Alt Yapısının Geliştirilmesi” isimli hibe projesinin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edildiğini duyurdu.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirmesi Projesi ile OSB içerisindeki 140 adet hasarlı kanalizasyon/rögar kapakları, yağmur suyu bacaları, çemberler değiştirilip yenilenerek OSB içerisindeki araç trafiğine uygun hale getirilecek. OSB içerisindeki ulaşımı zorlaştıran bozuk yol kilitli parkeli yol haline getirilecek, OSB'deki içme suyu deposunu besleyen su motorlarına otomasyon sistemi kurulacak ve 90kW'lık güneş enerji sistemi (GES) kurularak elektrik maliyeti düşürülecek.

Başkan Üçok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kabul edilen projenin sözleşme imza töreni Amasya Valisi Mustafa Masatlı refakatinde OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile OSB Yönetim Kurulu adına birlikte imzaladık. Toplam 1 milyon 427 bin 815 TL olan proje bütçesinin, 1 milyon 68 bin 563 TL'si OKA tarafından geri ödemesiz olarak karşılanacak. Tamamlanan proje sonucunda her geçen gün yatırımlarıyla büyüyen Suluova OSB yatırıma ve üretime daha uygun bir alt yapıya kavuşmuş olacak. Hibenin kazanılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi Bakanımız Mustafa Varank, Amasya Valimiz Mustafa Masatlı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımıza ve projeyi hazırlayanlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.