OKA'nın danışmanlık desteği meyvelerini veriyor

TR83 Bölgesi'nde, daha önce hiç ihracat yapmamış 20 firmaya ihracat yaptırmayı amaçlayan danışmanlık sürecinde, Merzifon'da marmelat üretimi yapan bir gıda firması ihracat yolunda önemli bir adım attı.

Türk firması ile Rusya'nın Krasnodar bölgesinden bir firma, OKA uzmanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, firma yetkilisi Erol Öncül ile Rus firma yetkilisi Angelika Ashueva, kuşburnu marmeladı ihracatı ile ilgili istişarelerde bulundu. İhracat sürecinin detayları ile ilgili görüşmeler devam ediyor.