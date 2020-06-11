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Öksüz: "Çiftçilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz"

Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, çiftçilerin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi.


Ziraat Odaları Başkanları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar toplantı yapıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, Amasya İl Koordinasyon Kurulu Başkan Vekili olarak katılım gerçekleştirdi. İl ve ilçenin tarım, hayvancılık sorunları ve bunun yanı sıra temsili ile yetkili olduğu çiftçilerin taleplerini dile getirilerek ilgili bakanlıklara iletilmek üzere sorunlar ve çözüm noktaları maddeler halinde anlatıldı.

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