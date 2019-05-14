Okuduğu makaleden etkilenerek kurbağa çiftliği kuran emekli öğretmenin hedefi ihracat

Amasya'nın Taşova ilçesi Andıran köyünde yaşayan emekli Resim Öğretmeni Nurettin Koçak, 1 yıl önce okuduğu bir makaleden etkilenerek, 6 dönümlük arazi üzerine kurduğu enstansif kurbağa üretim çiftliğinde yeşil su kurbağası üretiyor.

Çiftlik hakkında bilgi veren Nurettin Koçak, 30 yıl resim öğretmenliği yaptığını, emekli olduktan sonra bir makale okuduğunu, bu makale ile bir kurbağa çiftliği kurma düşüncesinin kendisinde oluştuğunu söyledi. Koçak, "Bunun üzerine yaptığım araştırmalar sonucunda bu işi yapmaya karar verdim. 3 yıl önce bu konuda bir şirket kurduk, bu şirket aracılığı ile proje hazırladım. Bu projeyi bakanlığa onaylattıktan sonra 27 ton kapasiteli, 6 dönümlük bu tesisi kurdum. Bu konuda daha önce yapılmış örnekleri gezdim, gördüm. Birçoğunun üretim konusunda yetersiz olduğunu gördüm ve burada bir takım kendi deneyimlerimi de kullanarak, daha doğal bir ortamda bu işin yapılacağının, yapılması gerektiğini anladım. Bunun için şu an da iddialıyım, Türkiye'de ki belki de dünya da ilk doğal ortamlı üretimi yaptığımızı düşünüyorum. Şirketimizin hedefi yılda 27 ton canlı kurbağayı üretmek. Bu Avrupa'da çok değerli bir ürün, yiyecek olarak kullanılan çok değerli bir ürün. Bizim hedefimiz de organik kurbağa üretimi yapıp, Avrupa pazarında yer alabilmek. Hedefimiz 27 ton burada canlı kurbağa üretimi yapmak, ürettiğimiz ürünleri de yurt dışına ihraç etmek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve denetimli 6 bin metre kare alan içerisinde yılda 27 ton kapasiteli çiftliğin içerisinde 5 çeşit üreme havuzu bulunuyor. Koçak'ın hedefi ise ürettiği kurbağaları ihraç etmek.