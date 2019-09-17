Okul kantin denetimleri sıklaştırıldı

Denetimler, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yıl boyunca okul kantin ve yemekhanelerinde denetim ve kontroller Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetim ve kontroller sıklaştırıldı. Okul kantinlerinde genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiket bilgileri, kişisel hijyen, temizlik, depolama şartları ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi konularda denetimler yapıldı. Ayrıca il müdürlüğü tarafından ekim ayı içerisinde okul kantin, yemekhane, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışanlara yönelik "Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Şartları, Gıda Güvenilirliği ve İnsan Sağlığının Korunması" konulu eğitim düzenlenecek.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker, "Özellikle öğrencilerimizin sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimler eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecektir. Ayrıca 2019-2020 yılı eğitim-öğretim döneminde tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi.