Okulda deprem bölgesi için 24 saat kesintisiz ekmek üretiyorlar

Amasya'da bir meslek lisesindeki ekmek atölyesinde, deprem bölgesine ulaştırılması için 24 saat kesintisiz ekmek üretimi yapılıyor. Öğrenci, öğretmen ve pansiyon görevlilerinin pişirdiği ekmekler ilk etapta Gaziantep ve Malatya'ya ulaştırıldı.

Amasya'da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3'er vardiya halinde ekmek üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Amasya Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Keskiner, “Günlük 40 bin civarında ekmek üreterek deprem bölgesine gönderiyoruz” dedi.

Depremin vurduğu illerden Gaziantep ve Adıyaman'da görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ile sürekli iletişim halinde olduklarına değinen Keskiner, “Ayrıca seyyar mutfak ekibi oluşturuyoruz. 6 kişilik aşçı ekibini deprem bölgesine göndereceğiz” diye konuştu.

Ekmek üretiminde görev alan öğrencilerden Alican Petek de, "24 saat boyunca ekmek yapıyoruz. Umarım depremzede insanlarımız bu zorlu günleri atlatacak” şeklinde konuştu.

Ekmek pişiren ekipte yer alan öğretmen Hayat Arslan ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatırken, okul müdürü Yusuf Menç ise 8 depremzedeyi okulları bünyesindeki otelde misafir ettiklerini söyledi.