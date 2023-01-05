Okuldaki maske makineleriyle 'bez terlik' üretiyorlar

Amasya'da salgın döneminde okulların ihtiyacı olan ücretsiz maskelerin yapıldığı makineler, eklenen parçalarla şimdi de tek kullanımlık bez terliklerin üretimi için kullanılıyor.

Korona virüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu günlerde Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu atölyede görevlendirilen usta öğretici 6 kadın, 4 milyona yakın sayıda cerrahi maske üretti. Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan atölyede il genelindeki bütün okullarının ihtiyacı olan maskelerin ücretsiz tedariki sağlandı. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri üretimde kullanılan 4 makinenin atıl kalmaması amacıyla harekete geçti. Meslek liseli öğretmenleri tek kullanımlık terlik üretimi yapılması için bunlardan 2 makineye parçalar ekledi. İki makineye ise muhtemel maske ihtiyacı için dokunulmadı. İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne taşınan makinelerle turizm sektöründeki işletmelere satılabilecek terliklerin üretimine başlandı.

Türkmen: “Boş durmasındansa imalatta olması önemli”

Makinelerin dönüşümünün düşük maliyetle gerçekleştiğini belirten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Makinenin boş durmasındansa herhangi bir imalatın bir tarafında olması zaten önemli kazanımdır” dedi.

Öğretmen, usta öğretici ve öğrencilerin terliklerin dikilip hazırlanmasında görev aldıklarını anlatan Türkmen, “İlimizde bildiğimiz kadarıyla tek kullanımlık terlik üreten başka bir yer yok. Dolayısıyla Amasyamızdaki turizm sektörüne ulaşmayı da gayret ediyoruz. Otellerimiz ve konaklama tesislerimizin terlik ihtiyacını bizden sağlamasını arzu ediyoruz” diye konuştu.