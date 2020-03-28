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Okullarda dezenfekte çalışması sürdürülüyor

Amasya’nın Merzifon ilçesindeki tüm okulların dezenfekte edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki tüm okulların dezenfekte edilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor.


Küresel ölçekli yaşanan koronavirüse karşı Merzifon'daki okullarda yapılan eş zamanlı hijyen uygulaması hız kesmiyor. İlçede okullardaki eğitim-öğretime ara verilmesinden itibaren tüm kurumlarda genel temizlik yapıldı. Özel dezenfektan ürünlerinin kullanıldığı uygulamada elle temas edilen bütün alanlar temizlendi.


Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik eğitim ortamı sunmaya yönelik yapılan dezenfekte çalışmalarını yakından takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, hijyen çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti.

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