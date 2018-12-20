Okullarda solucan besleyecekler

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğinin (YHKB) uyguladığı ‘Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi' projesi kapsamında Amasya'da 6 okula yüzlerce solucan dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında pilot okul olarak belirlenen Büyük Kızılca İlkokulu, Ovasaray Ortaokulu, 75. Yıl İMKB Beyazıt İlkokulu, Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu ve Ezinepazar Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine yaşam ortamları ile birlikte yüzlerce kompost solucanlar ulaştırıldı.

Ovasaray köyündeki dağıtım programına Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, YHKB Müdürü Yasemin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Sevim Söküt de katıldı.

Biyolog Esat Çilli tarafından vermikompost üretimiyle ilgili teknik bilgiler verilmesi sonrası öğrencilere evlerinden getirdiği bitkisel ve hayvansal organik atıklar mama yapılarak solucanların besleme ile bakım şekilleri uygulamalı olarak öğretildi.

Organik solucan gübresinin toprağa ve mahsule büyük faydası bulunduğunu ve üretiminin sağlanması için proje uygulandığını anlatan YHKB Müdürü Yasemin Çoban, TR 83 Bölgesi'nde çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulmasının yanı sıra küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılınarak gelenekselden organik tarıma geçişe destek verilmesinin önemine işaret etti.