Amasya Üniversitesi Çocuk Kütüphanesi "Okuma Kültürü Oluşturma Sürecinde Anne ve Babanın Rolü" başlıklı panel gerçekleştirdi.
Amasya Üniversitesi Çocuk Kütüphanesi "Okuma Kültürü Oluşturma Sürecinde Anne ve Babanın Rolü" başlıklı panel gerçekleştirdi.
Çocuk Kütüphanesinde gerçekleşen panele Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü katıldı. Birçok ailenin yer aldığı etkinliği Doç. Dr. Erkan Çer'in eşgüdümünde Türkçe Öğretmenliği öğrencileri Nisanur Çetin, Sadık Adem Aktaş, Emine Begik, Nur Dilan Ağcagil gerçekleştirdi.