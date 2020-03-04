İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce eğitim sonra tatbikat

Suluova Belediyesi, Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Şeker İlk ve Ortaokulunda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.


Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası kapsamında Suluova Belediyesi ile okul idaresi iş birliğinde düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı öncesi öğrencilere İtfaiye Müdürlüğü tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Tatbikat sırasında minik öğrenciler de aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri için İtfaiye personelleri yardımıyla uyguladılar. Öğrencilere deprem, yangın, afet ve acil durum olduğu zaman yapılması gerekenler anlatılarak gösterildi.


Okul öğretmenleri ve velilerinde katıldığı tatbikatta olası deprem ve yangın anında nasıl davranacaklarını öğrenen öğrenciler, itfaiye personelimize teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.