Önce eğitim sonra tatbikat

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası kapsamında Suluova Belediyesi ile okul idaresi iş birliğinde düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı öncesi öğrencilere İtfaiye Müdürlüğü tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Tatbikat sırasında minik öğrenciler de aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökmeleri için İtfaiye personelleri yardımıyla uyguladılar. Öğrencilere deprem, yangın, afet ve acil durum olduğu zaman yapılması gerekenler anlatılarak gösterildi.

Okul öğretmenleri ve velilerinde katıldığı tatbikatta olası deprem ve yangın anında nasıl davranacaklarını öğrenen öğrenciler, itfaiye personelimize teşekkür ettiler.