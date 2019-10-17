Ordu'nun Duası şiiri ile Mehmetçiğe destek klip'i çektiler

Amasya'nın Merzifon ilçe Şehit Öğretmen Mehmet Kapusuz Ortaokulu öğrencileri Ordu'nun Duası şiirini okuyarak, “Barış Pınarı” Harekatındaki Mehmetçiğe destek klip'i çekti.

11-12 yaşındaki 6. Sınıf, 14 erkek öğrenci okudukları şiir ile izleyenleri duygulandırdı. Çocukların çektikleri klip sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.