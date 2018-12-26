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Ormanda donmak üzereydiler jandarma kurtardı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolup kar yağışının da etkili olmasıyla donmak üzere olan baba ve oğlunu, jandarma ekipleri kurtardı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolup kar yağışının da etkili olmasıyla donmak üzere olan baba ve oğlunu, jandarma ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Korkut köyündeki ormanlık alana mantar toplamaya giden Nuri Kaplan (48) ile oğlu Hüseyin Kaplan (6) havanın kararması ve sis nedeniyle ormanlık alanda kayboldu. Kar yağışının da etkili olmasıyla donma tehlikesi karşı karşıya olan Hüseyin Kaplan, cep telefonuyla 156'yı arayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kendisiyle sürekli irtibat halinde olan ekipleri buldukları baba ve oğlu, ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden babayla oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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