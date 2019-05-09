Ortaokul öğrencileri kırılması güç bir rekora imza atarak, 6 yıl üst üste şampiyon oldu

Amasya'nın Taşova İlçe Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Okul Sporları Puanlı Atletizm dalında bu yıl da geleneği bozmayarak, üst üste 6. kez il şampiyonu oldu.

Son 6 yılda atletizm dışında birçok branşta başarıları bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri 6 kez üst üste il şampiyonu olarak, kırılması güç bir rekora imza attı. Öğrenciler her gün okul bahçesinde 2 saat çalışıyorlar. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan öğrenciler, açma germe hareketleri yapıyor. Daha sonra öğrenciler ilçe stadyumunda çalışmalarına devam ediyor. Kısıtlı imkanlarla öğrencilerin bir çok dalda birincilikleri bulunuyor. Cirit atma, yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma ve atletizm il şampiyonu oldukları branşların başında geliyor.

6 yıldır yarışlarda okulları adına birinci olduklarını söyleyen Taşova Atatürk Ortaokulu öğrencisi Berkay Okur, “Ekimden beri çalışmalar yapıyoruz. Bu atletizm yarışları için. Kendim uzun atlama bölümündeyim. İl birincisi oldum 4 metre 5 cm atlayarak. Bizi çalıştıran Okan Hocamız, okul yönetimi bizi her zaman destekliyor bu yarışlarda. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Bu yarışlarda erkekler olarak birinci, kızlar olarak da üçüncü olduk” dedi.

6. sınıf öğrencisi Beren Turan, “Benim branşım yüksek atlama, Okan Hocamız sayesinde, okul müdürümüz ve arkadaşlarımız sayesinde 6 yıldır birinci oluyoruz. Bizim için çok büyük bir mutluluk tabi. 6 yıl birincilik kırılması zor bir rekor aslında. Bunun için çok çalıştık. Derslerimizle beraber götürmek de çok önemliydi, onu da başarabildik” diye konuştu.

Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Okan Aydın ise, “Öncelikle bu başarıda emeği geçen bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlayan atletizm serüvenimiz 6 yıllık bir başarıyla devam ediyor. 6 yıldır çeşitli kategorilerde birinci oluyoruz bölgede ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ben buradan bu başarının gelmesinde en büyük emek ve pay sahibi olan öğrencilerimi tek tek kutluyorum ve tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah onları daha iyi yerlerde daha iyi basamaklarda görmek istiyorum. Hedefleri milli takım olsun” şeklinde konuştu.

Okulda bir de kupa köşesi oluşturulmuş durumda. Öğrencilerin kazandığı kupalar burada sergileniyor.