OSB İstişare Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapıldı. Suluova Belediye Başkanı ve Suluova Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Üçok'un da katıldığı OSB Başkanları ve Bölge Müdürleri toplantısında, OSB'lerin son dönemde yaşadığı sorunları, çözüm önerileri ve korona virüs önlemleri ele alındı.

Başkan Üçok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın başkanlığında, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Suluova OSB olarak video konferans yöntemiyle katıldık. OSB'lerin sorunları ve çözüm önerileri Kovid-19 sonrası OSB'lerde yol haritası tasarımının ele alındığı toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.