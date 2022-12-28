Otobüsteki yolcu 111 binden fazla uyuşturucu hap yakalattı

Amasya'da polisin durdurduğu bir otobüste şüpheli yolcunun üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 111 bin adetten fazla uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki Arif C. adlı yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. 111 bin 720 adet sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.