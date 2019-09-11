İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil bariyerlere çarptı, imdatlarına itfaiye yetişti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi sıkıştı, imdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi sıkıştı, imdatlarına itfaiye ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, Merzifon-Samsun karayolu 15. km Çeltek mevkisinde 05 DF 294 plakalı B.T. idaresindeki hususi otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan sürücü B.T. ve E.Ç. sıkıştıkları yerden Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından çıkarılarak, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.