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Otomobil duvara saplandı: 1 ölü

Amasya’nın Taşova ilçesinde otomobilin duvara saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin duvara saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Taşova istikametine giden İsmet Kök (80) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karabük köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil duvara saplandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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