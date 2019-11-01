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Otomobil takla attı: 5 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole takla attığı kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole takla attığı kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sallar Köyü Kavşağı'nda Fatih Yılmaz'ın (42) kullandığı 34 EP 6856 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Fatih Yılmaz, İsmail Can Kömürcüoğlu (26), Meltem Kocaer (30), Buğra Yılmaz (41) ve Hacer Yılmaz (2) yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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