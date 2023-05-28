İhlas Haber Ajansı

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Oy sandığının başında davetsiz kedi

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde vatandaşların oy kullandığı sandığın başına bu sefer kedi geçti.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde vatandaşların oy kullandığı sandığın başına bu sefer kedi geçti. Davetsiz misafir kedi, görenleri güldürdü.


Görevlilerin şaşkın bakışları arasında bir süre sandığın yanında duran kedi daha sonra masanın üstünden aşağı indi. Çevredeki vatandaşların bir süre sevdiği kedi okul binasından ayrıldı. Sandığın başındaki kedinin başını bir süre okşayan vatandaşlardan Serkan Karakuş, “Misafirimize özel ilgi gösterdik” dedi.

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