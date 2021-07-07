Oynarken bulup taktığı polis kelepçesinden itfaiye kurtardı

Amasya'da bir çocuğun oynarken yerde bulup ayak bileğine taktığı polis kelepçesini itfaiye ekibi çıkardı.

Suluova ilçesi Maarif Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki Muhammed Arslan yerde bir kelepçe buldu. Çocuğun ayak bileğine takarak oynadığı kelepçe kilitlendi. Açmaya çalıştığı kelepçe daha da sıkılaşınca acı çekmeye başlayan küçük çocuk ailesinden yardım istedi.

Aile de kelepçeyi çıkaramayınca polisi aradı. Polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine Suluova Belediyesi itfaiye ekibi eve geldi. Küçük çocuk, ekibin yaklaşık 15 dakika süren titiz çalışması sonucu kelepçeden kurtuldu. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kumun içinde kelepçe bulduğunu anlatan Arslan, "Kelepçenin gerçek olup olmadığını öğrenmek için taktım. Ama gerçekmiş. Kilitlendiği için de çıkartamadım. Canım çok acıdı ve korktum. Kelepçeden beni kurtaran aslan itfaiyeci abilere teşekkür ediyorum" dedi.