İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel yetenek sınavında ter döktüler

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.


Özel yetenek sınavında 400 metre koşu dereceleri, ortaöğretim başarı puanları ve TYT puanlarını içeren ÖSYM tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde hesaplanan yerleşme puanına göre, 15 kız ve 25 erkek öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne kayıt yapma hakkını kazanmış olacak.


Sınavı yerinde takip eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen aday öğrencilerin sınavlarının yapılması, sonuçlarının duyurulması, itiraz sürelerinin değerlendirilmesi gibi hususlarda hiçbir problem yaşanmadığını ifade etti.


Sınavın kamera ile kayıt altına alındığını da söyleyen Rektör Elmacı, sınavın başarı ile gerçekleşmesinde görev alan akademik ve idari personele teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.