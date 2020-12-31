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Park halinde yanan otobüs, kullanılmaz hale geldi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde park halinde iken yanan bir otobüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hal aldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halinde iken yanan bir otobüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hal aldı.


Hafız Mustafa Caddesi üzerinde park halinde duran otobüs, bir anda alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.


Servis otobüsünün park halinde yoğun alevli olarak yandığını gören itfaiye erleri, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangını kısa sürede söndürdü.


Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu. Burak Süren'e ait 05 ve DM 915 plakalı araç, kullanılamaz hale geldi.

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