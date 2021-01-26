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Park halindeki ticari araç alev aldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde park halindeki bir ticari araçta yangın çıktı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki bir ticari araçta yangın çıktı. Kısa sürede alev alan araç, kullanılamaz hale geldi.


Hoca Süleyman Mahallesi Cin Sokak'ta boş arsada park halinde bulunan 05 DP 527 plakalı ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın arka kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar, emniyete ve itfaiyeye ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine olay yerine polisler ve itfaiye ekipleri intikal etti. Mehmet D.'ye ait olduğu öğrenilen ticari aracın yanmakta olduğu gören itfaiye erleri, gerekli müdahaleleri yaparak yangını söndürdü.


Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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