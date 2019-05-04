Pasta komutandan

Amasya'da özel bir anaokulunda düzenlenen ‘Babam Mutfakta' etkinliğinin bu haftaki konuğu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Arslan oldu.

Kızı Betül ile birlikte pasta hazırlayan Arslan sonra da öğrencilere ikram etti. Okuldan yapılan açıklamada, “Babalarımızla mutfakta hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. 'Babam Mutfakta' etkinliğimizin bu haftaki misafiri olan Fatih Arslan Bey'e çok teşekkür ederiz” denildi.