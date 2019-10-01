PDR öğrencilerine bilimsel araştırma ödülü

Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi'nde Prof. Dr. Feriha Baymur Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde düzenlenen 16. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi'ne katılan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 4. sınıf öğrencileri Damla Bakır ve Zehra Gürer bu yıl verilmekte olan Bilimsel Araştırma Ödülleri'nden Prof. Dr. Feriha Baymur Özel Ödülü'ne “Kariyer Kararsızlığı Düzeyinin Kişilik Tipleri Açısından İncelenmesi” adlı araştırmalarıyla layık görüldü.

Ödül alan öğrencileri makamında kabul ederek birer teşekkür belgesi veren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, bu başarının diğer öğrenciler için de teşvik ve rol model oluşturmasını diledi.