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Pelikan uzatılan balığı böyle yedi

Amasya’da da bir pelikanın gölün kıyısında balıkçının uzattığı balığı yediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'da da bir pelikanın gölün kıyısında balıkçının uzattığı balığı yediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Suluova ilçesindeki Yedikır Baraj Gölü'nde balık tutan İbrahim Çakar, kıyıya kadar gelen bir pelikan ile karşılaştı. Amasya Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı olan Çakar'ın uzattığı bir kiloluk balığı gagasına alan pelikan uzaklaştıktan sonra midesine indirdi.


Kuraklık ve yeterli yağışların düşmemesi nedeniyle su seviyesinin önemli oranda azaldığı göl çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Yedikır Baraj Gölü, ak pelikan türünün Türkiye'deki iki üreme alanından biri özelliği taşıyor.

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