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Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya’da 69 yaşındaki yaşlı adam kontrol etmeye gittiği kardeşinin iki katlı evinin penceresinden hurma ağacına uzandığı esnada düşerek hayatını kaybetti.

Amasya'da 69 yaşındaki yaşlı adam kontrol etmeye gittiği kardeşinin iki katlı evinin penceresinden hurma ağacına uzandığı esnada düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan kardeşine ait Amasya merkez 55 Evler Mahallesi'ndeki boş eve kontrol amacıyla giden Muharrem Demirdiş, bahçedeki hurma ağacının dalındaki meyvelerden almak için pencereden uzanıp birkaç tane topladığı sırada kontrolünü kaybederek yere düştü. Telefonla ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve giden bir akrabası Demirdiş'in yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumun polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde öldüğü belirlenen evli ve 3 çocuk babası Demirdiş'in cenazesi incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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