Perdelerini depremzedeler için açtılar

Amasya Saraydüzü Kışlası binasında Atilla Özgen ve Semih Arslan'ın oynadığı "Koleksiyoncu" isimli tiyatro oyununun geliri depremzedelere bağışlandı.

“Koleksiyoncu” isimli tiyatro oyununda perdeler bu kez 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar gören depremzedeler için açıldı. Amasya İris Tiyatrosunda tiyatro grubunun oynadığı tek perdelik oyunu izleyenler oyun sonrası duygulu anlar yaşadı.

Amasya İris Tiyatrosu Grubu Genel Sanat Yönetmeni Atilla Özgen yaptığı açıklamada, “Bu akşam Koleksiyoncu isimli oyunumuzu sahneledik. Bu oyunumuzu 24 Ocak tarihinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar gören afetzedeler için oynadık. Normal şartlarda bilet satıyorduk ama bilet satmadan 1866'ya AFAD'a bir SMS yollayarak Deprem yazıp 1866 gönderen seyircilerimiz telefonla bunu bize ibraz etikleri takdirde salona girdiler ve oyunumuzu izlediler. Bu anlamda seyircimizin ilgisi ve duyarlılığı bizi gerçekten çok mutlu etti. Umarız bu tür felaketler bir daha yaşanmaz” dedi.