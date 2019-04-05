Polisin tavuklarını çalan hırsızlar, polise enselendi

Tokat'ta bir polise ait bağ evindeki kümesten çaldıkları tavukları su deposunun içine koyup araçla Amasya'dan geçerken polis kontrol noktasındaki ekiplerin 'dur' ikazına uymayıp kaçan hırsızlık şüphelileri takip sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde şehir girişinde rutin uygulama yapan polislerin ‘dur' ikazına uymayan kamyonetin peşine düşen ekipler yaklaşık 3 kilometrelik takip sonucu yakaladı. Ö.S ile Ş.K.'yı indiren ekipler araçta çapa makinesiyle su deposuyla karşılaştı. Deponun içinden ise 10 tavukla 1 horoz çıktı. Şüpheliler sorgularında malzemelerle tavukları Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinden çaldıklarını itiraf etti. Ö.Ş. tavukları ne yapacaklarına ilişkin soruya, “Çorum'a götürüp kesip yiyecektik” cevabını verdi.

Tavukların Niksar'da görev yapan bir polis memuruna ait olduğu öğrenildi.