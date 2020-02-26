Polisler, liseli öğrencileri bilgilendirdi

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda, lise 1 ve 2. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Ekipler, genel asayiş konuları, sosyal medya kullanımı, kötü alışkanlıklar, okul önlerinde bekleyen ilgisiz kişiler, internet kafeler, parklar ve 112'yi aramanın nasıl olması gerektiği konularda öğrencilere bilgilendirme sunumu yaptı. Okul yöneticileri ve öğretmenlerinde bulunduğu bilgilendirme sunuma 250 öğrenci katıldı.