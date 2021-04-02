Polisler, meslektaşlarının talebini geri çevirmedi

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da görev yapan polis memurunun talebine karşılık verdi.

Ailesi İstanbul'da yaşayan Mehmet Ali Özen'in babasının polis arkadaşı, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayıp, anne babasının oğullarının uzakta olmaları nedeniyle doğum gününü kutlayamadığını belirterek Mehmet Ali'ye bir sürpriz yapmalarını rica etti. Bu talebi geri çevirmeyen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yaş pasta ile Mehmet Ali Özen'in çalıştığı çantacı dükkanına gitti. Ellerinde pasta ile polisleri karşısında gören Mehmet Ali, gözlerine inanamadı.

Sevincinden yerinde duramayan Mehmet Ali, dilek tutarak mumları söndürdü. Mehmet Ali Özen'in 16. yaş gününü kutlayan polisler, yeni yaşının kutlu olmasını diledi. Yapılan sürprizden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Özen, polislere teşekkür etti.