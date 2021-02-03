Polislerle hayvanseverler sokak hayvanlarına mama dağıttı

Amasya'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, hayvansever vatandaşlarla birlikte sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Geçen ay evcil hayvanlara yönelik ürünlerin satıldığı bir işyeri açan kadın girişimciler Tuğba Köse ve kardeşi Tuğçe Teselek, sokak hayvanlarına dağıtmayı planladıkları mamaları kentin en ücra noktalarına kadar ulaştırmak için Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) isimli uygulama üzerinden Amasya Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleriyle temasa geçti. Araçlara yüklenen mamalar polisler ve hayvanseverler tarafından sokaklarda beslenme güçlüğü çeken köpeklerle kedilere dağıtıldı. Mamalardan yiyen hayvanlar için suluklarda dolduruldu. Mamalardan hayvan barınağına da götürdüklerini anlatan Tuğba Köse, kısa sürede kendileriyle iletişime geçen polislere duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Hayvanlara karşı işlenen suçlara anında müdahale etmek amacıyla oluşturulan ‘HAYDİ' adlı uygulamanın çok faydalı olacağına inandığını belirten Tuğçe Teselek de, “Polis arkadaşlarla hep birlikte sokakları gezdik. Bize canla, başla yardım ettiler. Beslediğimiz hayvan dostlarımızı birlikte sevdik” diye konuştu.