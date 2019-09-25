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Polisten 'dumansız araçlar' uygulaması

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuz Selim Meydanı’nda ’dumansız araçlar’ uygulaması yaptı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yavuz Selim Meydanı'nda 'dumansız araçlar' uygulaması yaptı.


Amasya'da sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetleyen polisler, 2 noktada görevli polislerin katılımıyla yaptıkları 'dumansız araçlar' uygulaması gün boyu devam etti. Toplam 10 araç sürücüsüne sigara yasağına uymadığı için 153 TL para cezası kesildi. Polisler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen araç sürücüsü İbrahim Özlü, “Gayet yerinde bir uygulama, bende böyle bir şey olmasını isterdim zaten. Memnunum ben bu uygulamadan. Güzel bir uygulama. Kurallara da uyuyoruz, kurallara değil de kendi sağlığımız içinde lazım bu. Zaten kural, uymamız gerekiyor” dedi.

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