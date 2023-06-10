Prof. Dr. Demir: "Temmuz ayından itibaren ciddi anlamda kuraklık riski var"

Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin son aylarda hızlı biçimde yağışlı süreç yaşadığına dikkat çekerek, "Bu ay biraz yağışlı geçecek, öyle gözüküyor. Ama temmuz ayından itibaren ciddi anlamda bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Amasya'nın Suluova ilçesinde çiftçilere konferans verdi. Prof. Dr. Demir, “Bu bölgede suyun daha tasarruflu ve doğru kullanılması, yüzeysel sulamadan basınçlı sistemlere bir an önce geçilmesi lazım” diye konuştu.

Suluova'da arazilerin sulanmasının salma şekilde yapılmasına üzülen Yusuf Demir, Suluova'yı ismine yakışır bir tarıma hep beraber kavuşturmamız lazım. Sulamayı anlatmadan önce suyun öneminden suyun değerinden bahsetmeliyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin son aylarda hızlı biçimde yağışlı süreç yaşadığına işaret eden Demir, “Bu da El Nino ve küresel iklimin olumsuz etkilerinden bir tanesi. Bundan en çok etkileyen bölgelerden bir tanesi de özellikle çiftçiliğin yoğun yapıldığı Amasya ili Suluova ilçesi, Samsun'un belli bölgeleri tarımın yoğun olduğu yerler. Bu ay biraz yağışlı geçecek. Öyle gözüküyor. Ama temmuz ayından itibaren ciddi anlamda bir kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Ağustosta tekrar yağışlı bir süreç gelebilir. Çiftçilerimizin bu sürece hazırlıklı olmasında, üretim süreçlerini buna göre yönlendirmelerinde yarar var” şeklinde konuştu.

Tarım ve hayvancılıkta önemli potansiyele sahip Suluova'da yüzeysel sulamanın yüzde 97'lerde olmasının çok ciddi anlamda bir problem oluşturduğuna dikkat çeken Demir, “Bunun bir an önce giderilmesi lazım. Bu konuda bu bölgeye sahip çıkılması ilgili birimlerin, kurumların, devletimizin bu tür alanlarda tarımı destekleyici, sulamayı destekleyici çalışmalara yön vermesi gerekir. Biz de bu noktada bir duyarlılık oluşturmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

DSİ Suluova Yedikır Barajı Sulama Birliği'nin tarafından düzenlenen konferansa birlik başkanı Sefa Salim Örnek ve çiftçiler katıldı.