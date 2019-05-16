PTT Amasya Başmüdürlüğü'nden 'Sıfır Atık Projesi'ne destek

PTT Amasya Başmüdürlüğü, Sıfır Atık Projesi'ne yaptığı çevreci uygulamayla destek sağlıyor. Müdürlük bünyesindeki merkezlerde 4 bin 125 kilo atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, ilde de Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol'un himayesindeki Sıfır Atık Projesi kapsamında PTT Amasya Başmüdürlüğü başmüdürlük ana binası, 6 PTT Merkez Müdürlüğü ile 12 PTT Şubesi olmak üzere toplam 19 işyerine kağıt, plastik, metal ve cam kutuları konuşlandırılarak hem personel hem de halkın projeye destek olunması amaçlandı.

2018 yılında tehlikesiz atık olarak 1000 kilo, tehlikeli atık olarak da TAP Derneği'ne 25 kilo atık pil olmak üzere toplam bin 25 kilo atık teslimi yapıldı. 2019 yılı ilk 4 aylık döneminde ise bin 70 kilo kağıt atık, 2 bin 30 kilo karışık atık olmak üzere toplamda 3100 kilo atık teslimi yapılarak şu ana kadar toplamda 4 bin 25 kilo atık geri dönüşüme kazandırılarak projeye destek sağlandı.

Projeye PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in de önem verdiğini belirten Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, “1840'tan beri devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yanında olan asırlık çınarımız PTT'miz ve PTT çalışanları tüm sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi Sıfır Atık Projesi'nde de öncü olmaya katkı sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.