‘Puslu' 4 kilo uyuşturucuyu saklandığı yerde buldu

Amasya'nın Göynücek ilçesinde jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ‘Puslu' ile yaptığı aramada 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda Göynücek ilçesinde B.Ç. adlı şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Şahsın ev ve eklentilerinde narkotik köpeği Puslu ile yapılan aramada saklanmış halde 4 kilo kubar esrar, 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınıp tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç.. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.