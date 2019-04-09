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Rakip partilerden Başkan Öztürk'e tebrik

Amasya’nın Taşova ilçesinde belediye başkanlığını yeniden kazanan AK Partili Bayram Öztürk’ü kutlayanlar arasında seçimde rakibi olan partilerin aday ve ilçe başkanları da bulundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde belediye başkanlığını yeniden kazanan AK Partili Bayram Öztürk'ü kutlayanlar arasında seçimde rakibi olan partilerin aday ve ilçe başkanları da bulundu.


Başkan Öztürk'ü ziyaret edip 'hayırlı olsun' dileklerini ileten siyasiler arasında MHP Adayı Süleyman Torun, MHP İlçe Başkanı Aslan Berber, CHP İlçe Başkanı Ömer Özalp ve İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Yüksel de yer aldı.


Konuklarına teşekkür edip iadeyi ziyarette bulunacağını belirten Bayram Öztürk, “Şimdi ortak paydamız Taşova'da buluşma ve kucaklaşma zamanıdır” dedi.


Tüm halkın beklentileri ve arzuları doğrultusunda en iyisini, en güzelini yapmak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Öztürk, “En kısa zamanda hizmete sunmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Başladığımız hız ve enerji ile devam edeceğiz” diye konuştu.

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