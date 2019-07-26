Rektör Elmacı: “Akıllı bir tercih için Amasya Üniversitesi”

Dr. Süleyman Elmacı, üniversite tercihi yapacak olan gençlere seslenerek, “Akıllı bir tercih için Amasya Üniversitesi” dedi.

Rektör Elmacı, Amasya Üniversitesinin, kadim şehir Amasya'da bölgenin ve ülkemizin geleceğinin eğitim ile doğrudan ilgili olduğuna inanan eğitimciler tarafından kurulmuş; genç, dinamik ve çağdaş bir üniversite olduğunu söyledi.

Elmacı, "Üniversitemiz, ülkemizin küresel dünyada yakaladığı gelişmişlik düzeyini devam ettirerek, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere, dijital çağa ayak uydurmak ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bunun için, zeki, çalışkan ve üretken gençlerimizin hak ettiği eğitim fırsatını kendilerine sunarak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve böylece de küresel dünyada ülkemizin yakaladığı gelişmişlik düzeyini devam ettirmek için üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirme gayretindedir. Üniversitemiz, ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştürme mücadelesinde üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak, en büyük beşerî sermayemiz ve geleceğimiz olan gençlerimizin çözüm üretme kapasitesi ve özgüveni yüksek, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir" dedi.

Amasya Üniversitesinin bulunduğu şehrin kültürel zenginliğinin ve tarihsel mirasının gelecek nesillere aktarılmasın için yetkin akademik ve idari kadrosuyla, tüm toplum kesimleriyle açık bir iş birliği ve gelişmiş bir sosyal diyalog örneği sergilediğini belirten Rektör Elmacı, “Halkın, kamu kurumlarının, özel sektör işletmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini karşılamak ve ortak aklı geliştirerek, birlikte daha iyiyi yakalamak için edindiği tecrübeyi ülkemizin geleceği gençlere aktarmaktadır. Üniversitelerin asli unsuru öğrencilerdir. Üniversitemizin çalışmalarında odak noktası da öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sevgili gençler, Amasya Üniversitesi, ülkemizin çağdaş, dünyada öncü ve önder olması için araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak aydın insanlar yetiştiren örnek bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yolculukta sizleri de Amasya Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Üniversitemizi tercih edecek gençlerin ailelerine de seslenmek isterim; gönül rahatlığıyla evlatlarını bizlere emanet edebilirler; zira bizler Amasya Üniversitesi ailesi olarak onları kucaklamaya şimdiden hazırız” diye konuştu.

Neden Amasya Üniversitesi?

Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı şu bilgileri verdi:

“Akademik özgürlüğü bilimin evrenselliği olarak gören ve her zaman ön planda tutan Amasya Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Amasya Üniversitesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra hayat boyu öğrenmenin tüm süreçlerinde de akademik faaliyetler yapmakta ve mezuniyet sonrası istihdam sorunlarının yaşanmadığı alanlarda yeni programlar açarak istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Amasya Üniversitesini tercih etmek için pek çok nedeniniz var. İşte bunlardan sadece birkaçı: Amasya Üniversitesi, bir devlet üniversitesidir. Amasya Üniversitesi, alanında deneyimli akademik kadrolarıyla, laboratuvarlara ve diğer çağdaş eğitim olanaklarına sahiptir. Amasya Üniversitesi, öğrencilerin ilgi duydukları kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerini desteklemektedir. Amasya Üniversitesi, kendini sürekli yenilemeye ve analitik düşünmeye önem vermektedir. Amasya Üniversitesi yerleşkelerinde tüm öğrencilere ücretsiz ve sınırsız kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır. Amasya Üniversitesi yemekhanelerinde öğrencilere ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunulmaktadır.”

Kütüphane ve Sınırsız İnternet Hizmetleri

“Amasya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Kütüphanemizdeki basılı ve elektronik kaynaklar, öğrencilerin kullanımına tahsis edilmiş internet bağlantılı bilgisayarlar, akademik çalışmalara katkı sağlamaktadır. Elektronik kitap ve e-dergi aboneliklerinin yanı sıra yüzlerce akademik dergiye de abonelik bulunmaktadır. Her geçen akademik yılda basılı kitap ve süreli yayınlar ile e-dergi ve e-kitap abonelikleri gelen talepler doğrultusunda zenginleştirilmektedir.”

Konaklama ve beslenme

“Amasya Üniversitesini kazanan öğrencilerimiz barınma sorunu yaşamazlar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının yanı sıra Amasya'da çok sayıda özel yurt mevcuttur. Amasya Üniversitesi 3'ü şehir merkezinde, 4'ü de ilçelerde (Merzifon, Gümüşhacıköy, Taşova ve Suluova) olmak üzere toplam 7 yerleşkesindeki yemekhanelerde öğrencilere ucuz ve kaliteli yemek hizmeti sunmaktadır. Yemekleri, uzman diyetisyenler denetiminde mevsimlere göre gerekli olan kalori ve diğer besin maddelerini karşılayacak şekilde hazırlanmaktadır.”

Sosyal ve kültürel faaliyetler sağlıklı yaşam merkezi engelsiz üniversite

Rektör Elmacı, “Amasya Üniversitesi tarafından akademik yıl içerisinde ulusal ve uluslararası katılımlı çok sayıda panel, sempozyum, konferans, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, bahar şenliği gibi pek çok etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca öğrencilerin kendi eğitim ve ilgi alanlarına göre oluşturdukları öğrenci kulüpleri de öğrencilerin ders dışı zamanlarında ilgi duydukları beceri alanlarında, kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Sporun, toplumun geneline bir yaşam tarzı olarak yayılmasının gerekliliğine inanan Amasya Üniversitesi, öğrencilerin, akademik-idari personelinin yanı sıra Amasyalıların da aktif ve sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla; ücretsiz hizmet veren “Sağlıklı Yaşam Merkezi” kurmuştur. Amasya Üniversitesi, engelli öğrencilerin yaşamlarını kolaylaştırmak; eğitim, barınma, ulaşım, fiziksel mekân kullanımı gibi süreçlerde çözüm üretmek ve engelli öğrencilerin akademik yaşama eşit katılımlarını sağlamak amacıyla “Engelsiz Üniversite” birimini kurmuştur.”

Uluslararası ilişkiler yabancı uyruklu öğrenciler

“Bilimsel araştırmaları, nitelikli akademik eğitimi ile uluslararası düzeyde tanınan bir üniversite olmayı amaçlayan Amasya Üniversitesi, uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamak için Uluslararası İlişkiler Birimini kurmuştur. Uluslararası İlişkiler Birimi, Avrupa Birliği ve Gençlik Programları içerisinde var olan Erasmus, başta Orta Asya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın geri kalan ülkelerindeki üniversitelerle Mevlâna Değişim Programı aracılığıyla anlaşmalar imzalamaktadır. Farabi Değişim Programı ile de Türkiye'deki üniversiteler arasında öğrenci hareketliliğine olanak sağlamaktadır. Amasya Üniversitesi yurt dışından öğrenci kabulü de yapmaktadır. Üniversitemizde okuyan dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı uyruklu öğrencilerimize ücretsiz yemek, burs ve barınma gibi çeşitli konularda kolaylıklar sağlanmaktadır.”

Uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi programlar

2012-2013 akademik yılında faaliyetlerine başlayan merkezimiz, hızlı ve kullanışlı web portalı ile iletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitemizde yürütülen önlisans, lisans tamamlama, lisans, tezsiz yüksek lisans gibi tüm eğitim programlarında uzaktan eğitim hizmeti verildiğini belirten Rektör Elmacı, “Uzaktan eğitim sistemi; fiziki engel, coğrafi koşullar, zaman ve mekân darlığı gibi sebeplerle yükseköğretim programlarından yararlanamayanlar için internet üzerinden derslere erişim sunmaktadır. Müfredatta yer alan uygulamalı dersler ise akademik takvim içerisinde, üniversitemizin tam donanımlı laboratuvarlarında alanında uzman öğretim elemanlarınca, özel olarak ayrıca yüz yüze verilmektedir. Elektrik ön lisans, mekatronik ön lisans, yaşlı bakımı ön lisans, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, çocuk gelişimi ön lisans, internet ve ağ teknolojileri ön lisans, sınıf öğretmenliği tezsiz yüksek lisans, teknoloji ve inovasyon tezsiz yüksek lisans, öğretim teknolojileri tezsiz yüksek lisans, yenilenebilir teknoloji ve uygulamaları tezsiz yüksek lisans, ilahiyat lisans tamamlama. Fakülteler: Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksekokul: Yabancı Diller Yüksekokulu. Meslek Yüksekokulları(MYO): Sabuncuoğlu Şerefeddin SHMYO, Teknik Bilimler MYO, Tasarım MYO, Sosyal Bilimler MYO, Taşova MYO, Suluova MYO, Merzifon MYO ve Gümüşhacıköy Hasan Duman MYO. Uygulama Ve Araştırma Merkezleri: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal ve Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi.”