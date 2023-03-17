İhlas Haber Ajansı

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Rektör Elmacı: “Amasya Üniversitesi şehzadeler şehrine yakışır ilerleme kaydetti”

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Süleyman Elmacı, “2006 yılında kurulan üniversitemiz bugün itibariyle 19 bin 337 öğrenci, 723 akademik ve 587 idari personeli ile şehzadeler şehrine yakışır bir ilerleme kaydetmiştir” dedi.


17 Mart 2006'da kurulan Amasya Üniversitesi'nin 17'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında bu ilerlemenin kuruluşundan bugüne geçen zaman içinde tüm paydaşlarının fedakârlıkla çalışmaları sonucunda gerçekleştiğini belirten Rektör Elmacı, “Geçen bu 17 yıllık süre hayalini kurduğumuz hedeflere giden yolun kısa bir başlangıcıdır” diye konuştu.


Elmacı, “Amasya Üniversitesi'nin 17. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kalitesiyle ön plana çıkan üniversitemizin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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