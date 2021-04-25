Rektör Elmacı: “Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi tarihi bir yalan”

Dr. Süleyman Elmacı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına dair yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Rektör Elmacı, “ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi tamamen siyasi gerekçelere dayanan tarihi bir yalandır” dedi.

1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olayların tarihçilerin ve bilim insanlarının tartışması gereken bir konu olarak ele alınması gerektiğini belirten Elmacı, “ABD Başkanı Biden'ın 1915 yılında yaşananlara ilişkin tarihi bilgi ve belgelerden yoksun iddialarını hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyorum. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesi tamamen siyasi gerekçelere dayanan tarihi bir yalandır. Türk milleti olarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya çalışanlara karşı dimdik ayaktayız” diye konuştu.