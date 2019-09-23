İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Elmacı: "Bütün kurumlarla iş birliğini önemsiyoruz"

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversite olarak tüm kurumlarla iş birliklerini önemsediklerini belirterek, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ile de her türlü ortak çalışmaya ve desteğe açık olduklarını kaydetti.


Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya bir de hediye takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.